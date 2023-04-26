Хакеры взломали аккаунт Нетаниягу в Facebook
В День независимости, 26 апреля, хакеры ненадолго взломали аккаунт премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Facebook.
По данным Israel Hayom, в течение нескольких минут на странице публиковались сообщения на персидском языке.
Аккаунт удалось быстро восстановить. Все содержимое, опубликованное хакерами, было удалено, а страница начала функционировать нормально.
В то же время группа хакеров, связанных с Ираном, сообщила о взломе сайта Atid College. Они слили личные данные около 200 тысяч граждан Израиля, включая адреса проживания и адреса электронной почты.
Также просочились копии документов, таких как аттестат зрелости и подтверждение прохождения военной службы.