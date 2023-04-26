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Хакеры взломали аккаунт Нетаниягу в Facebook
26.04.2023 21:17 Алина Груднева

Хакеры взломали аккаунт Нетаниягу в Facebook

В День независимости, 26 апреля, хакеры ненадолго взломали аккаунт премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Facebook.

По данным Israel Hayom, в течение нескольких минут на странице публиковались сообщения на персидском языке.

Аккаунт удалось быстро восстановить. Все содержимое, опубликованное хакерами, было удалено, а страница начала функционировать нормально.

В то же время группа хакеров, связанных с Ираном, сообщила о взломе сайта Atid College. Они слили личные данные около 200 тысяч граждан Израиля, включая адреса проживания и адреса электронной почты.

Также просочились копии документов, таких как аттестат зрелости и подтверждение прохождения военной службы.

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