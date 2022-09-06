



Хакеры выкрали личные данные 30 000 израильских студентов и преподавателей

Хакерская группа под названием The Benevolent Thief заявила, что получила личную информацию 30 000 израильских учителей и студентов, включая их полные имена, идентификационные номера, даты рождения, адреса, номера телефонов и адреса электронной почты.



Министерство иностранных дел заявило во вторник, что записи были украдены в результате кибератаки на Центр образовательных технологий, который разрабатывает учебники и технологии, используемые в сфере образования.



