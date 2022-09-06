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Хакеры выкрали личные данные 30 000 израильских студентов и преподавателей
06.09.2022 08:25 Евгения Маркова

Хакеры выкрали личные данные 30 000 израильских студентов и преподавателей

Хакерская группа под названием The Benevolent Thief заявила, что получила личную информацию 30 000 израильских учителей и студентов, включая их полные имена, идентификационные номера, даты рождения, адреса, номера телефонов и адреса электронной почты.

Министерство иностранных дел заявило во вторник, что записи были украдены в результате кибератаки на Центр образовательных технологий, который разрабатывает учебники и технологии, используемые в сфере образования.

 

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