



Хакеры вновь атаковали сайт Электрической компании Израиля

Сайт Электрической компании Израиля вновь ненадолго вышел из строя.



Это произошло после очередной кибератаки, совершенной хакерской группировкой Anonymous Sudаn.



"Системы защиты обнаружили атаку на сайт, которая создала огромную нагрузку трафика. Защитные механизмы были немедленно активированы и заблокировали возможность злоумышленников связаться с сайтом компании", - сказано в сообщении.



Уточняется, что веб-сайт "лег" на несколько минут, после чего его работа нормализовалась.



