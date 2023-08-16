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Хакеры требуют деньги за сворованные данные в больнице в Бней-Браке
16.08.2023 17:49 Алина Груднева

Хакеры требуют деньги за сворованные данные в больнице в Бней-Браке

Хакеры атаковали систему медицинского центра Mayanei Hayeshua в Бней-Браке, завладев персональными данными политиков, раввинов и других пациентов.

По данным газеты "Исраэль хайом", они пригрозили раскрыть информацию, если им не заплатят миллионы долларов в качестве выкупа.

Требования преступники выдвинули 16 августа. Это случилось через несколько дней после первого сообщения о взломе системы.

Украденная информация включает в себя сотни тысяч документов, в том числе относительно пациентов, проходящих психиатрическое лечение. Хакеры утверждают, что в файлах есть данные о премьер-министре Биньямине Нетаниягу, о других законодателях, раввинах и очень известных лицах в кругах ультраортодоксов.

В газете отметили, что глава правительства в 2015 году лечился в указанном медцентре от простатита.

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