



Хакеры требуют 10 миллионов долларов за украденные медицинские карты Австралии

Хакеры, укравшие медицинские записи у крупной австралийской медицинской компании, заявили в четверг, что требуют 10 миллионов долларов, чтобы вернуть их, примерно по доллару за каждую из их потенциальных жертв.



Ранее на этой неделе Medibank подтвердил, что хакеры получили доступ к информации, принадлежащей 9,7 миллионам нынешних и бывших клиентов, включая премьер-министра Энтони Альбанезе.



Небольшая выборка записей, опубликованных хакерами рано утром в среду, содержала случайный список имен, которые, по-видимому, прошли лечение от наркозависимости, злоупотребления алкоголем и ВИЧ.



Medibank в четверг подтвердил, что "дополнительный файл", который, как считается, содержит данные о клиентах, был загружен на форум DarkNet за одну ночь.



Хакеры использовали тот же форум, чтобы подробно рассказать о своем требовании выкупа.



@Общество спрашивает нас о выкупе, это 10 миллионов долларов. Мы можем сделать скидку… 1 доллар = 1 клиент", — написали на форуме анонимные хакеры.



Medibank неоднократно отказывался платить хакерам.



"Публикация этих украденных данных в даркнете — позор. Использование частной информации людей в качестве оружия для вымогательства оплаты является злонамеренным и представляет собой атаку на наиболее уязвимых членов нашего сообщества", — заявил в четверг исполнительный директор Дэвид Кочкар.



"Я не могу выразить свое отвращение к отморозкам, которые стоят за этим преступным деянием", — заявила министр внутренних дел Клэр О’Нил парламенту в среду.



Medibank — крупнейшая частная страховая компания Австралии, и хакерской атаке, вероятно, подверглись данные некоторых из самых влиятельных и богатых людей страны, включая премьер-министра Энтони Альбанезе.



Хакеры ранее угрожали продать данные 1000 высокопоставленных австралийцев, если компания не заплатит выкуп.



"Образец" данных о клиентах, размещенный в даркнете в среду, включал имена, даты рождения, номера паспортов и информацию о медицинских рекомендациях для сотен клиентов.

