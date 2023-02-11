



Хакеры сорвали праздничное выступление президента Ирана

Служба веб-трансляции иранского государственного телевидения, была на время взломана во время выступления президента Ибрахима Раиси в субботу по случаю 44-й годовщины Исламской революции 1979 года, сообщают иранские СМИ. Перерыв в работе Telewebion длился 19 секунд. Группа выступающих против клерикальной диктатуры хакеров сумела вклиниться в трансляцию, а вместо Раиси телезрители увидели лозунг "Смерть Хаменеи".



Группа хакеров Edalate Ali в видеоролике, опубликованном в Twitter, призвала иранцев принять участие в акциях протеста на следующей неделе и вывести свои деньги из банков. На видео можно было услышать лозунги “Смерть Хаменеи” и “Смерть Исламской Республике". Группа хакеров уже взламывала печально известную тюрьму Эвин и другие правительственные учреждения.



В своем выступлении на площади Азади в столице Тегеране президент Ирана назвал протесты против режима проектом врагов Ирана, направленными на то, чтобы помешать нации достигать успехов. Раиси назвал субботнее торжество демонстрацией “национальной целостности”, высоко оценив постреволюционные достижения страны.



Праздничные шествия в Тегеране в субботу стартовали с нескольких точек и сошлись на площади Азади. Говоря об амнистии, Раиси призвал “всех обманутых врагом вернуться в народ” и пообещал, что его администрация проявит к ним милосердие. Толпы размахивали иранскими флагами, скандировали лозунги и несли плакаты с традиционными антизападными лозунгами – “Смерть Америке” и “Смерть Израилю”, а также “Долой Великобританию” и “Долой предателя Аль Сауда”.