



Хакеры слили в открытый доступ данные миллионов пользователей Mail.ru

Опубликованными оказались данные 3 412 253 пользователей Mail.ru. Сюда попали также домены @bk.ru, @inbox.ru и @list.ru. Утечка также коснулась 199 корпоративных адресов на домене @corp.mail.ru.



Слитая база содержит следующие данные:

ID пользователя;

Адрес e-mail;

Номер телефона;

Имя и фамилия;

Логин.

Эксперты компании DLBI путем выборочных проверок записей этой базы подтвердили как минимум совпадение email-адресов и номеров телефонов, что говорит о подлинности данных.Сама по себе такая утечка не представляет непосредственной опасности для пользователей, поскольку она не содержит паролей. Однако, эта информация может попасть в различные хакерские базы, а затем будет использована злоумышленниками, чтобы, например, втереться в доверие к жертве, взломать аккаунт или украсть средства.