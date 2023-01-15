Хакеры слили в открытый доступ данные миллионов пользователей Mail.ru
Опубликованными оказались данные 3 412 253 пользователей Mail.ru. Сюда попали также домены @bk.ru, @inbox.ru и @list.ru. Утечка также коснулась 199 корпоративных адресов на домене @corp.mail.ru.
Слитая база содержит следующие данные:
- ID пользователя;
- Адрес e-mail;
- Номер телефона;
- Имя и фамилия;
- Логин.
Сама по себе такая утечка не представляет непосредственной опасности для пользователей, поскольку она не содержит паролей. Однако, эта информация может попасть в различные хакерские базы, а затем будет использована злоумышленниками, чтобы, например, втереться в доверие к жертве, взломать аккаунт или украсть средства.