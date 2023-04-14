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Хакеры пригрозили Израилю новыми кибератаками
14.04.2023 17:00 Алина Груднева

Хакеры пригрозили Израилю новыми кибератаками

Хакерская группировка Anonymous Sudаn пригрозила Израилю новыми кибератаками.

По данным 12-го канала израильского ТВ, пропалестинские приступнкики взяли на себя ответственность за масштабную атаку на израильские сайты.

"Будет атаковано больше веб-сайтов", - сказано в сообщении.

Хакеры не назвали конкретные сайты, однако в своей группе в соцсети намекнули, что под угрозой могут находиться операторы мобильной связи Cellcom и Pelephone.

Напомним, по случаю "Дня Аль-Кудс" они атаковали сайты Почты Израиля, банка Леуми, Дисконт Банка, Банка Мизрахи, Меркантиль Дисконт и Bank of Jerusalem, а также банков Масад, Оцар Ха-Хаяль, Бейнлеуми.
 

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