



Хакеры Пригожина остановили работу интернета в воинских частях РФ

В России хакеры остановили работу крупного провайдера "Дозор-Телепорт", обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части российской армии. Сеть "Дозор" не работает с 23:00 28 июня (по московскому времени). Ответственность за "разрушение IT-инфраструктуры по всей стране" взяла на себя группа хакеров, связанная с ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает BBC.



Согласно сообщению, о кибератаке на российского оператора спутниковой связи "Дозор-Телепорт", обслуживающем, в частности, государственные компании РФ, заявила ранее неизвестная группа хакеров.



В сообщениях, появившихся в их Telegram-канале, говорится, что этот провайдер "обслуживает линии электропередач, нефтяные месторождения, воинские части МО РФ, ФСБ, пенсионный фонд и многие другие проекты, включая северный торговый флот и Билибинскую АЭС.



“По данным международного проекта Internet Outage Detection and Analysis (IODA), который отслеживает перебои с интернетом в разных странах мира, сеть "Дозор" не работает с 23:00 по Москве", – пишет ВВС.



Заявление упомянутой группы хакеров подтвердил глава американской компании Kentik Даг Мадори. Эта компания специализируется на анализе работы Интернета и мониторинга сетей.



При этом хакеры, взявшие на себя ответственность за прекращение работы "Дозор-Телепорт", заявили о своих связях с ЧВК "Вагнер".



"Мы берем на себя ответственность за разрушение ИТ-инфраструктуры по всей стране", – говорится в аудио сообщении, размещенном в паблике.



Telegram-канал хакеров, в котором было заявлено об атаке, был создан 28 июня. В сообщении, появившемся на канале, указано, что "действующее военное руководство не снято с должностей", а "Вагнер выгнали из зоны СВО и России".



"Вы решили с нами поиграть? Это зря... Это только начало, продолжение еще будет", – говорится в обращении анонимных хакеров.