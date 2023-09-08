Новости » Происшествия
Хакеры опубликовали записи больницы “Мааней Ха Йешуа” после кибератаки
08.09.2023 15:12 Евгения Маркова

Хакеры опубликовали записи больницы “Мааней Ха Йешуа” после кибератаки

Хакерская группа “Рагнар Локер” выполнила угрозу обнародовать конфиденциальную информацию, собранную в ходе кибератаки на израильский медицинский центр “Мааней Ха Йешуа” в Бней-Браке. 

Группа  совершила кибератаку на больницу “Мааней Ха Йешуа” недалеко от Тель-Авива около месяца назад, потребовав выкуп в десятки миллионов шекелей.

Вечером 6 сентября группа сообщила, что передала в даркнет первые 402 гигабайта данных и пригрозили обнародовать остальную информацию, если выкуп не будет выплачен.

Премьер-министр, депутаты Кнессета и старшие раввины входят в число тех, чьи истории болезни будут обнародованы, если требования не будут выполнены. 

Управление по защите конфиденциальности Израиля расследовало это дело и подтвердило наличие признаков утечки информации из систем больницы. 

В больнице заявили, что группа “Рагнара Локер” “атаковала десятки систем здравоохранения по всему миру”.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы