



Хакеры опубликовали записи больницы “Мааней Ха Йешуа” после кибератаки

Хакерская группа “Рагнар Локер” выполнила угрозу обнародовать конфиденциальную информацию, собранную в ходе кибератаки на израильский медицинский центр “Мааней Ха Йешуа” в Бней-Браке.



Группа совершила кибератаку на больницу “Мааней Ха Йешуа” недалеко от Тель-Авива около месяца назад, потребовав выкуп в десятки миллионов шекелей.



Вечером 6 сентября группа сообщила, что передала в даркнет первые 402 гигабайта данных и пригрозили обнародовать остальную информацию, если выкуп не будет выплачен.



Премьер-министр, депутаты Кнессета и старшие раввины входят в число тех, чьи истории болезни будут обнародованы, если требования не будут выполнены.



Управление по защите конфиденциальности Израиля расследовало это дело и подтвердило наличие признаков утечки информации из систем больницы.



В больнице заявили, что группа “Рагнара Локер” “атаковала десятки систем здравоохранения по всему миру”.





