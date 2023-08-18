



Хакеры атакуют японские сайты из-за намерения сбросить воду с Фукусимы

Международная хакерская группа Anonymous начала кибератаки на группы, связанные с ядерной энергетикой в ​​Японии, в знак протеста против запланированного сброса в море очищенной радиоактивной воды из разрушенной атомной электростанции Фукусима. Об этом сообщает издание Kyodo со ссылкой на NTT Security Japan.



По данным NTT Security Japan, Anonymous активизировала свои кибератаки с прошлого месяца, вскоре после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило в своем окончательном отчете, что планируемый сброс будет соответствовать мировым стандартам безопасности. Среди организаций, на которые нацелилась международная хакерская группа – Японское агентство по атомной энергии, Japan Atomic Power Co. и Японское общество атомной энергии



Anonymous осуществляла распределенные DDoS-атаки, когда сети перегружаются хакерами, высвобождающими поток данных из нескольких источников в течение короткого периода времени. Также японское агентство по атомной энергии заявило, что посещаемость его вебсайта примерно в 100 раз превысила обычный уровень, но пользователи могли продолжать просматривать сайт, “благодаря принятым контрмерам”.



По данным NTT Security, Anonymous опубликовали “целевой список” своих атак после того, как правительство Японии официально решило в 2021 году выпустить очищенную воду из атомной электростанции “Фукусима-1”. Помимо трех организаций, связанных с ядерной энергетикой, в список попали TEPCO, Министерство экономики, торговли и промышленности и Либерально-демократическая партия, сообщили в NTT Security.

