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Хакеры атаковали аккаунт консульства США в Милане
28.02.2023 06:44 Алина Груднева

Хакеры атаковали аккаунт консульства США в Милане

Хакеры атаковали аккаунт консульства США в Милане в Twitter, опубликовав на странице флаги Украины и нацистов.

Об этом сообщает DisinfoChronicle, отметив, что такое сообщение начали массово распространять в российском сегменте Telegram.

Скандальный пост был быстро удален, однако его быстро успели разнести россияне в соцсетях.

По данным американского консульства, их аккаунт был подвержен хакерской атаке со стороны "неизвестных", которые "несанкционированно изменили его содержимое".


"Проблема была оперативно решена. Мы работаем над установлением причины и причастных к взлому", - сказано в сообщении.


 

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