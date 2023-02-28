



Хакеры атаковали аккаунт консульства США в Милане

Хакеры атаковали аккаунт консульства США в Милане в Twitter, опубликовав на странице флаги Украины и нацистов.



Об этом сообщает DisinfoChronicle, отметив, что такое сообщение начали массово распространять в российском сегменте Telegram.



Скандальный пост был быстро удален, однако его быстро успели разнести россияне в соцсетях.



По данным американского консульства, их аккаунт был подвержен хакерской атаке со стороны "неизвестных", которые "несанкционированно изменили его содержимое".





"Проблема была оперативно решена. Мы работаем над установлением причины и причастных к взлому", - сказано в сообщении.





