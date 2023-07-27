



Хайль Зеленский: Россия распространила “социальную рекламу из Германии” – видео

Российские пропагандисты, “военкоры” и СМИ распространили ролик, по сюжету которого у немецкой семьи отбирают имущество в качестве помощи Украине. Утверждалось, что это реклама крайне правой партии “Альтернатива для Германии”. Однако, как независимо друг от друга установили журналист “Радио Свобода” Марк Крутов и фактчекер Илья Бер, в ролике сыграли российские актеры. Установлено, что видео записано Russia Today, предположительно в России.



По сюжету ролика, снятого на немецком языке, чиновники приходят в дом семьи из Германии. Там смотрят по телевизору эмоциональное выступление канцлера страны Олафа Шольца о необходимости оказывать помощь Украине. Люди в форме забирают имущество у семьи, а также вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского со словами “Хайль Зеленский”.

В конце ролика появляются титры, в которых утверждается, что Германия уже потратила на помощь Украине более 22 миллиардов евро.“Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме”, – также говорится в видео.