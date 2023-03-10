



“Хайль Гитлер”: в Лондоне продолжается волна антисемитских преступлений

Согласно многочисленным сообщениям группы по наблюдению за районом “Шомрим Стэмфорд Хилл”, новая волна преступлений на почве антисемитской ненависти поставила лондонскую ортодоксальную еврейскую общину в тупик.



Согласно данным, опубликованным Лондонской полицейской службой MPS в этом месяце, в 2023 году в Лондоне было совершено 93 преступления на почве антисемитской ненависти. Значительное число преступлений было направлено против членов ортодоксальной еврейской общины Лондона, одной из крупнейших в Европе. MPS зафиксировала 44 таких случая в британской столице в декабре. В ноябре их было 43, в результате чего общее количество на 2022 год достигло 575. В общей сложности с 2018 года в Лондоне было зарегистрировано 3211 преступлений на почве антисемитской ненависти, пик которых пришелся на 2021 год, когда их было 853.



Продолжающиеся нападения произошли одновременно с аналогичной волной антисемитских преступлений в Нью-Йорке. Согласно отчету американской организации “Американцы против антисемитизма” AAA от 28 декабря хасидские и ортодоксальные евреи в Нью-Йорке являются меньшинством, наиболее пострадавшим от преступлений на почве ненависти. Согласно анализу данных о преступности, проведенному The Algemeiner , в 2022 году количество преступлений на почве антисемитизма в Нью-Йорке увеличилось на 41 процент.



Всего в 2022 году было зарегистрировано 293 антисемитских инцидента по сравнению с 207 в целом в 2021 году. Известные нападения включали стрельбу из пневматического ружья по еврею и его семилетнему сыну возле кошерного рынка на Статен-Айленде, нападение на трех студентов ешивы, которые шли домой в бруклинском районе Мидвуд, а в Вильямсбурге началась стрельба из гелевого пистолета по ортодоксальным евреям.



Проблема не ограничивается только Нью-Йорком. Согласно последнему ежегодному аудиту, проведенному Антидиффамационной лигой ADL в апреле, которая начала собирать данные о них в 1979 году, количество антисемитских инцидентов в США в 2021 году было самым высоким из когда-либо зарегистрированных – более 1500 случаев домогательств и вандализма.