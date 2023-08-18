



В Хайфе вор сорвался с высоты и погиб

Вечером, 18 августа, в Хайфе мужчина, пытавшийся ограбить квартиру, сорвался с высоты и погиб.



По данным Ynet, его личность пока что не установлена.



По данным израильских СМИ, неудавшийся грабитель попытался проникнуть в квартиру через балкон.



Он перепугался из-за лая собак, сорвался и упал. При падении мужчина получил тяжелые травмы.



Его доставили в больницу Рамбам, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. По факту происшествия начато расследования.