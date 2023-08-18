В Хайфе вор сорвался с высоты и погиб
Вечером, 18 августа, в Хайфе мужчина, пытавшийся ограбить квартиру, сорвался с высоты и погиб.
По данным Ynet, его личность пока что не установлена.
По данным израильских СМИ, неудавшийся грабитель попытался проникнуть в квартиру через балкон.
Он перепугался из-за лая собак, сорвался и упал. При падении мужчина получил тяжелые травмы.
Его доставили в больницу Рамбам, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. По факту происшествия начато расследования.