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В Хайфе вор сорвался с высоты и погиб
18.08.2023 18:40 Алина Груднева

В Хайфе вор сорвался с высоты и погиб

Вечером, 18 августа, в Хайфе мужчина, пытавшийся ограбить квартиру, сорвался с высоты и погиб.

По данным Ynet, его личность пока что не установлена.

По данным израильских СМИ, неудавшийся грабитель попытался проникнуть в квартиру через балкон.

Он перепугался из-за лая собак, сорвался и упал. При падении мужчина получил тяжелые травмы.

Его доставили в больницу Рамбам, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. По факту происшествия начато расследования.

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