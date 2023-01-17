



Хайфа: женщина убила мужа 65 ударами ножа

Окружной суд Хайфы 17 января приговорил 59-летнюю женщину, признанную виновной в убийстве своего партнера в январе 2018 года, к пожизненному заключению.



Суд также обязал обвиняемую выплатить детям семьи компенсацию в максимальном размере, предусмотренном законом - 258 000 шекелей.



Покойному было 66 лет, когда его жизнь внезапно оборвалась одним воскресным утром у него дома, когда он собирался идти на работу, чтобы поддержать членов своей семьи, как он делал всю свою жизнь, несмотря на инвалидность.



Обвиняемая нанесла покойному, сидевшему на стуле, около 65 ударов ножом в лицо, шею, живот, грудь и спину с намерением вызвать его смерть. Сначала она ударила его ножом для резки овощей, который взяла в руки на кухне, и, заметив, что лезвие этого ножа погнулось из-за ударов, она пошла на кухню, взяла нож для мяса, вернулась к покойному и продолжила наносить удары.



Подсудимая не прекращала свои действия, несмотря на многочисленные просьбы покойного прекратить свои действия и вызвать скорую помощь для его спасения, пока он не упал весь в крови и не испустил последний вздох", - говорится в приговоре.



Также написано, что "Пусть окончание судебного процесса принесет некоторое облегчение безмерной боли жертв преступления, и они смогут заняться реабилитацией своей семьи."