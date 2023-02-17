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Хайфа: посреди ночи по улице бродила 1,5-годовалая девочка
17.02.2023 14:47 Алина Груднева

Хайфа: посреди ночи по улице бродила 1,5-годовалая девочка

В ночь на 17 февраля по улице в Хайфе бродила без сопровождения взрослых полуторогодовалая девочка.

Сотрудники полиции, увидевшие ее, забрали ребенка и доставили малышку в больницу "Рамбам" для медицинского освидетельствования.

После прохождения всех необходимых процедур, правоохранители установили местонахождение родителей и вернули девочку домой.

У матери взяли показания, придя к выводу, что подозрений в преступлении нет. В итоге, дело было передано социальным работникам.
  

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