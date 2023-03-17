



Хайфа: мужчина задержан по подозрению в том, что убил молотком жену

Сегодня утром (в пятницу) 31-летняя женщина была найдена без сознания в своем доме на улице Дерех Ха Ям в Хайфе. Прибывшие на место происшествия медики и санитары "Маген Давид Адом" обнаружили ее без признаков жизни и констатировали смерть.



Ее муж, около 35 лет, был арестован по подозрению в убийстве после того, как он, по всей видимости, задушил ее, избил молотком и позвонил в полицию, чтобы сообщить о содеянном. У пары есть 3 детей, которые спали в это время в соседних комнатах. Полиция забрала их из кроватей.