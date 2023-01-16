



Хайфа: мать держала двух младенцев в железной клетке

Шокирующий случай в рутинной работе полиции: 35-летняя мать была арестована по подозрению в том, что держала годовалого и четырехмесячного ребенка запертыми в большой железной клетке в жилом комплексе в городе.



Полиция прибыла в квартиру для обычного поиска наркотиков - и в то же время обнаружила клетку в том же комплексе с ребенком внутри. В ходе обыска полицейские синтетические наркотики и гашиш, в количестве, не предназначенном для личного потребления; двое жителей Хайфы в возрасте 20 лет были арестованы по подозрению в хранении наркотиков.



На место происшествия были вызваны сотрудники службы социального обеспечения из муниципалитета Хайфы, которые немедленно приступили к лечению детей, находившихся в доме. Мать ребенка, которой не было в квартире во время полицейского обыска, была доставлена на место происшествия и арестована детективами за лишение свободы, пренебрежение беспомощным несовершеннолетним и жестокое обращение с беспомощным несовершеннолетним. Полиция будет просить продлить срок содержания под стражей матери и двух подозреваемых в суде Хайфы.