



Хайфа: дикий кабан ворвался в квартиру и устроил хаос

Дикий кабан ворвался в дом в Хайфе и устроил в квартире настоящий хаос.



В результате инцидента никто не пострадал. Женщина, живущая в квартире, была невероятно шокирована тем, что "злоумышленник" посеял хаос в ее жилище, разбив предметы и наступив на мебель.



Кабан завершил "взлом с проникновением", разбив окно квартире и сбежав, сообщает Jerusalem Post.



Команда муниципалитета Хайфы прибыла на место происшествия, когда животное уже убежало.



