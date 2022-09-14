Новости » Происшествия
Хайфа: дикий кабан ворвался в квартиру и устроил хаос
14.09.2022 20:19 Ольга Белозерова

Хайфа: дикий кабан ворвался в квартиру и устроил хаос

Дикий кабан ворвался в дом в Хайфе и устроил в квартире настоящий хаос.

В результате инцидента никто не пострадал. Женщина, живущая в квартире, была невероятно шокирована тем, что "злоумышленник" посеял хаос в ее жилище, разбив предметы и наступив на мебель. 

Кабан завершил "взлом с проникновением", разбив окно квартире и сбежав, сообщает Jerusalem Post.

Команда муниципалитета Хайфы прибыла на место происшествия, когда животное уже убежало.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы