Хайфа: дикий кабан ворвался в квартиру и устроил хаос
Дикий кабан ворвался в дом в Хайфе и устроил в квартире настоящий хаос.
В результате инцидента никто не пострадал. Женщина, живущая в квартире, была невероятно шокирована тем, что "злоумышленник" посеял хаос в ее жилище, разбив предметы и наступив на мебель.
Кабан завершил "взлом с проникновением", разбив окно квартире и сбежав, сообщает Jerusalem Post.
Команда муниципалитета Хайфы прибыла на место происшествия, когда животное уже убежало.
נכנס מהחלון, הפך את הדירה וברח: חזיר בר פרץ לדירה בחיפה pic.twitter.com/TIcR1igVN8— וואלה! (@WallaNews) September 14, 2022