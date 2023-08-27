



Хадера: сын отрубил голову отцу



Вечером 27 августа в одной из квартир на улице Ховевей Цион в Хадере было найдено тело 80-летнего мужчины.



Прибывшие на место происшествия бригады MDA обнаружили мужчину и были вынуждены констатировать его смерть на месте. Согласно подозрениям, его 40-летний сын обезглавил отца, а затем попытался убить мать.



Полиция Хадеры прибыла на место происшествия после получения сообщения о случае насилия. Сын обезглавил отца, а затем пытался задушить мать,. Мать звала на помощь. Полицейским удалось остановить сына только после удара электрошокера.



Парамедик MDA Мухаммед Кейси сказал: "Когда мы вошли в квартиру, то увидели мужчину без сознания. Мы провели медицинские проверки, у него не было признаков жизни, и мы были вынуждены констатировать его смерть на месте".