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Хадера: сын отрубил голову отцу
27.08.2023 19:56 Аркадий Бочаровский

Хадера: сын отрубил голову отцу


Вечером 27 августа в одной из квартир на улице Ховевей Цион в  Хадере было найдено тело 80-летнего мужчины. 

Прибывшие на место происшествия бригады MDA обнаружили мужчину и были вынуждены констатировать его смерть на месте. Согласно подозрениям, его 40-летний сын обезглавил отца, а затем попытался убить мать.

Полиция Хадеры прибыла на место происшествия после получения сообщения о случае насилия. Сын обезглавил отца, а затем пытался задушить мать,. Мать звала на помощь. Полицейским удалось остановить сына только после удара электрошокера.

Парамедик MDA Мухаммед Кейси сказал: "Когда мы вошли в квартиру, то увидели мужчину без сознания. Мы провели медицинские проверки, у него не было признаков жизни, и мы были вынуждены констатировать его смерть на месте".

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