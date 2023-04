"Хадасса Эйн-Керем": состояние пострадавшей в теракте нестабильное

Пострадавшая в результате теракта в Иорданской долине на перекрестке Хамра доставлена на вертолете в больницу.



По данным "Хадасса Эйн-Керем", пострадавшей 48 лет.



"48-летняя женщина была доставлена в травматологическое отделение после ранения в верхнюю часть тела", - сообщили в больницы.



По словам врачей, состояние пострадавшей оценивается как критическое и нестабильное.

A total of 3 injured in the attack, 2 young women around 20 years old who were pronounced dead at the scene and a woman about 45 years old in critical condition evacuated to Hadassah Ein Kerem Hospital by MDA-Hatzalah Air helicopter. pic.twitter.com/sZTJIzp5rp