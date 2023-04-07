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Хадасса Эйн-Керем опровергает сообщение о смерти третьей жертвы теракта
07.04.2023 14:28 Алина Груднева

Хадасса Эйн-Керем опровергает сообщение о смерти третьей жертвы теракта

В "Хадасса Эйн-Керем" опровергли сообщения о том, что третья жертва теракта в Иорданской долине скончалась от полученных ранений.

Соответствующее опровержение сделал руководитель травматологического отделения больницы.

Напомним, две молодые девушки, дочери пострадавшей, погибли на месте при расстреле их автомобиля.

48-летняя женщина находится в критическом и нестабильном состоянии. Врачи утверждают, что ее жизни по-прежнему угрожает опасность.
 

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