



Хадасса Эйн-Керем опровергает сообщение о смерти третьей жертвы теракта

В "Хадасса Эйн-Керем" опровергли сообщения о том, что третья жертва теракта в Иорданской долине скончалась от полученных ранений.



Соответствующее опровержение сделал руководитель травматологического отделения больницы.



Напомним, две молодые девушки, дочери пострадавшей, погибли на месте при расстреле их автомобиля.



48-летняя женщина находится в критическом и нестабильном состоянии. Врачи утверждают, что ее жизни по-прежнему угрожает опасность.

