



"Хацала" направляет спасательную миссию во Флориду

Израильская организация "Хацала" (United Hatzalah) поможет Флориде, на которую обрушился разрушительный ураган "Ян".



Организация направила во Флориду группу помощи, сообщает "Аруц Шева".



До этого "Хацала" отправляла своих сотрудников в Пуэрто-Рико, чтобы помочь местному населению справиться с последствиями урагана "Фиона".



"Когда мы увидели уровень ущерба, причиненного ураганом "Ян", и тот факт, что миллионы людей были вынуждены эвакуироваться и понесли убытки и ущерб, мы поняли, что должны помочь. После успеха нашей миссии в Пуэрто-Рико члены группы вернулись в Израиль, в то время как уже разрабатывались планы по отправке второй группы для оказания помощи во Флориде. Для меня большая честь быть руководителем обеих этих миссий по оказанию помощи", - сказал Гэви Фридсон, директор по международному управлению в чрезвычайных ситуациях организации.