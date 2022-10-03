



Хабаровский край: половину мобилизованных вернули домой

Половину мобилизованных в Хабаровском крае вернули домой, поскольку они не соответствовали критериям.

Об этом сказал глава региона Михаил Дегтярев.

По его словам, военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности.

"Военный коммиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил перед нами президент", — сказал Дегтярев.

Он добавил, что все действия по проведению частичной мобилизации должны быть "взвешенными".

"Порядка половины из мобилизованных мы вернули домой, как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту", — отметил Дегтярев.