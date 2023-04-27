



Хабад в синагоге Барселоны покрыли антиизраильскими граффити

Ранним утром в среду вандалы разрисовали территорию перед синагогой движения Хабад-Любавич в Барселоне граффити с надписью “Почему вы убиваете в Палестине”.



Инцидент, произошедший в день независимости Израиля, вызвал возмущение со стороны Федерации еврейских общин Испании, Израильской общины Барселоны и других еврейских групп.



“Это не политика. Это синагога!” - написал в Твиттере аккаунт израильской общины Барселоны, отметившей свое столетие в 2018 году. Она не связана с Хабадом, международным хасидским движением.



Это второй акт вандализма в одной из городских синагог за девять дней после аналогичного инцидента 17 апреля в Большой синагоге Барселоны, совпадающего с днем памяти жертв Холокоста. Тогда граффити гласило: “Освободите Палестину от реки до моря. Солидарность с палестинским народом”.



Федерации еврейских общин Испании решительно осудила акт, совершенный в среду, написав в заявлении, что “нападение на места отправления культа еврейских мужчин и женщин в Барселоне является явной демонстрацией антисемитизма”.



В феврале мэр Ада Колау решила прекратить статус города-побратима Барселоны и Тель-Авива после 25-летнего партнерства. Колау заявил, что Израиль виновен в “апартеиде”, а также в “вопиющих и систематических нарушениях прав человека”.



