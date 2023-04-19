



ГУР знает имя оккупанта, казнившего украинского военнопленного

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины уже знают имя российского оккупанта, который жестоко убил украинского военнослужащего.



Речь идет о шокирующем видео, которое появилось в сети 12 апреля и потрясло многих. На видео засняли казнь украинского военного, которому заживо отрезали голову. Позже CNN нашла еще одно видео с отсечением головы и конечностей украинским военным, эти кадры не публиковали.



В интервью Radio NV глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские разведчики уже знают имя российского военного, который совершил казнь над нашим солдатом. Обнародовать имя убийцы и сообщить, где он находится, Буданов, конечно же, отказался. Однако он отметил, что случаи таких преступления "единичные".



По статистике, почти всех таких военных преступников, которые совершали подобное и о которых украинской разведке точно известно, уже нет в живых, поэтому Буданов предполагает, что этот оккупант тоже не станет исключением.



На уточняющий вопрос, причастна ли к такому исходу ГУР, он ответил, что "просто, так сложилось".