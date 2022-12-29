



Губернатор Саратова: над Энгельсом сбит беспилотник

Cистема противовоздушной обороны сбила беспилотник в Энгельсском районе, написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.



В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы", — уточнил он.



Глава региона опроверг информацию об эвакуации детских садов. По его словам, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.