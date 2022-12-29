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29.12.2022 14:50 Аркадий Бочаровский

Губернатор Саратова: над Энгельсом сбит беспилотник

Cистема противовоздушной обороны сбила беспилотник в Энгельсском районе, написал в Telegram губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы", — уточнил он.

Глава региона опроверг информацию об эвакуации детских садов. По его словам, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

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