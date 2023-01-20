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Грузия: бывший военный застрелил пять человек
20.01.2023 11:42 Ольга Белозерова

Грузия: бывший военный застрелил пять человек

В Грузии бывший военный застрелил из автоматического оружия с балкона своей квартиры пятерых граждан. 

Еще пять человек получили ранения. Инцидент произошел в городе Сагареджо, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на МВД Грузии.

Сообщается, что полицейские взломали дверь в квартиру стрелка и обнаружили его неподвижное тело, рядом с которым были найдены кольца от гранаты. На место происшествия были вызваны саперы.

Глава МВД Вахтанг Гомелаури рассказал, что мотивы стрелка пока неизвестны.

"Мы установили что до 2021 года преступник служил в грузинской армии, участвовал в международной миротворческий миссии в Афганистане", - рассказал министр. 

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