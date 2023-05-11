Групповое изнасилование в Ашдоде: предъявлены обвинения
Прокуратура подала в окружной суд Ашдода обвинительное заключение в отношении четырех подозреваемых в возрасте 30 лет по делу о групповом изнасиловании.
Их обвиняют в изнасиловании, нападении и съемке своих действий в отношении потерпевшей, которая велась в течение четырех часов.
Согласно заявлению прокурора, подозреваемые доставили потерпевшую в квартиру в Ашдоде, где совершили над ней сексуальные преступления, когда она была без сознания.
Сегодня все четверо предстанут перед судом, где будет объявлено о продлении срока их содержания под стражей.