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Групповое изнасилование в Ашдоде: предъявлены обвинения
11.05.2023 13:18 Алина Груднева

Групповое изнасилование в Ашдоде: предъявлены обвинения

Прокуратура подала в окружной суд Ашдода обвинительное заключение в отношении четырех подозреваемых в возрасте 30 лет по делу о групповом изнасиловании.

Их обвиняют в изнасиловании, нападении и съемке своих действий в отношении потерпевшей, которая велась в течение четырех часов.

Согласно заявлению прокурора, подозреваемые доставили потерпевшую в квартиру в Ашдоде, где совершили над ней сексуальные преступления, когда она была без сознания.

Сегодня все четверо предстанут перед судом, где будет объявлено о продлении срока их содержания под стражей.
 

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