



Групповое изнасилование в Ашдоде. Арестованы граждане Молдовы



Четверо иностранных рабочих из Молдовы были арестованы на прошлой неделе по подозрению в изнасиловании женщины в возрасте около 40 лет в своей квартире в Ашдоде. Следствие установило, что подозреваемые увидели женщину, гуляющую по городу в пьяном виде во время Дня независимости, привели ее в свою квартиру и там совершили над ней сексуальное насилие, когда она была без сознания. Подозреваемые были доставлены на допрос, и срок их содержания под стражей был продлен.



Керен Толедано, сотрудник отдела расследований и разведки полиции Ашдода, рассказала о случившемся: "Это жестокий случай группового изнасилования с использованием ситуации беспомощной женщины, когда у нее не было никакой возможности защититься от подозреваемых. Синяки на теле заявительницы свидетельствуют об отсутствии у них сострадания, и мы прилагаем все усилия, чтобы привлечь подозреваемых к ответственности".

