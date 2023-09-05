



Групповое изнасилование: на теле британской туристки нашли следы насилия

На Кипре продолжается расследование дела об изнасиловании молодой британки пятью молодыми гражданами Израиля в курортном городе Айя-Напа.



На Кипре опубликовано сообщение о том, что по результатам медицинского обследования у молодой женщины были обнаружены "сильные кровоподтеки, которые были ей нанесены, и не исключено, что она подверглась насилию" со стороны молодых людей в момент изнасилования.



Сегодня утром источники в кипрской полиции сообщили греческой прессе, что будут взяты образцы ДНК с молодых людей и их одежды, а также с британской девушки и простыней в гостиничном номере. По всей видимости, кипрская полиция хочет проверить, кто из пятерых подозревается в активном участии в предполагаемом изнасиловании.



Кроме того, следователи отслеживали текстовые сообщения, которые молодой человек, якобы начавший с британкой в бассейне, отправлял своим друзьям, находившимся в номере.