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Групповое изнасилование: на теле британской туристки нашли следы насилия
05.09.2023 20:12 Аркадий Бочаровский

Групповое изнасилование: на теле британской туристки нашли следы насилия

На Кипре продолжается расследование дела об изнасиловании молодой британки пятью молодыми гражданами Израиля в курортном городе Айя-Напа. 

На Кипре опубликовано сообщение о том, что по результатам медицинского обследования у молодой женщины были обнаружены "сильные кровоподтеки, которые были ей нанесены, и не исключено, что она подверглась насилию" со стороны молодых людей в момент изнасилования.

Сегодня утром источники в кипрской полиции сообщили греческой прессе, что будут взяты образцы ДНК с молодых людей и их одежды, а также с британской девушки и простыней в гостиничном номере. По всей видимости, кипрская полиция хочет проверить, кто из пятерых подозревается в активном участии в предполагаемом изнасиловании. 

Кроме того, следователи отслеживали текстовые сообщения, которые молодой человек, якобы начавший с британкой в бассейне, отправлял своим друзьям, находившимся в номере.

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