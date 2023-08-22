



Групповое изнасилование на Майорке: насильники не были знакомы между собой

Восемь мужчин, обвиняемые в групповом изнасиловании 18-летней британки в курортном городке Магалуф на Майорке, не были знакомы между собой до нападения.



По данным The Sun, к такому выводу в ходе расследования пришла испанская полиция.



По версии следствия, незнакомцы подстрекали друг друга принять участие в нападении на британку.



"Гражданская гвардия закрыла расследование предполагаемого группового изнасилования, которое произошло в отеле в Магалуфе рано утром, 14 августа. Предполагаемые агрессоры не входили в одну группу друзей", — сообщил источник в полиции The Sun.



Часть подозреваемых после совершения преступления отправилась в Германию и Францию. Испанские власти выдали ордеры на их аресты.