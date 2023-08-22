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Групповое изнасилование на Майорке: насильники не были знакомы между собой
22.08.2023 18:17 Алина Груднева

Групповое изнасилование на Майорке: насильники не были знакомы между собой

Восемь мужчин, обвиняемые в групповом изнасиловании 18-летней британки в курортном городке Магалуф на Майорке, не были знакомы между собой до нападения.

По данным The Sun, к такому выводу в ходе расследования пришла испанская полиция.

По версии следствия, незнакомцы подстрекали друг друга принять участие в нападении на британку.

"Гражданская гвардия закрыла расследование предполагаемого группового изнасилования, которое произошло в отеле в Магалуфе рано утром,  14 августа. Предполагаемые агрессоры не входили в одну группу друзей", — сообщил источник в полиции The Sun.

Часть подозреваемых после совершения преступления отправилась в Германию и Францию. Испанские власти выдали ордеры на их аресты.

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