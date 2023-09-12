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Групповое изнасилование на Кипре: продлен арест израильтян
12.09.2023 13:36 Алина Груднева

Групповое изнасилование на Кипре: продлен арест израильтян

На Кипре суд продлил срок содержания под стражей пятерых израильтян, подозреваемых в групповом изнасиловании молодой британки в Айя-Напе.

Их арест продлен еще на шесть дней.

Израильтяне будут находиться под стражей на время расследования.

Ранее стало известно, что один из подозреваемых сбежал в Израиль. По версии следствия, в комнате, где изнасиловали британку, было семь израильтян. Один из них, предположительно, снимал своих друзей на камеру.

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