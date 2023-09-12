



Групповое изнасилование на Кипре: продлен арест израильтян

На Кипре суд продлил срок содержания под стражей пятерых израильтян, подозреваемых в групповом изнасиловании молодой британки в Айя-Напе.



Их арест продлен еще на шесть дней.



Израильтяне будут находиться под стражей на время расследования.



Ранее стало известно, что один из подозреваемых сбежал в Израиль. По версии следствия, в комнате, где изнасиловали британку, было семь израильтян. Один из них, предположительно, снимал своих друзей на камеру.