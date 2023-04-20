



Групповое изнасилование 13-летней в Нетании: предъявлены обвинения

В четверг, 20 апреля, прокуратура предъявила обвинения троим подозреваемым в групповом изнасиловании 13-летней девушки в Нетании.



Обвинения предъявлены Омару Амашу, Ибрагиму Гурбану и Хасану Гурбану.



Согласно тексту обвинительного заключения, все троя обвиняются в совершении правонарушения в отношении несовершеннолетней и акт содомии без согласия потерпевшей в возрасте до 16 лет.



Кроме того, в суд было подано ходатайство с просьбой продлить срок содержания под стражей подозреваемых до конца судебного разбирательства.



В общей сложности семь человек были арестованы в связи с делом. Главный подозреваемый, 24-летний житель Вади-Ара, связался с девушкой через Instagram. Он пригласил ее в "гости", где накачал наркотиками и алкоголем, после чего вместе со своими друзьями надругался над ней после того, как она потеряла сознание.





