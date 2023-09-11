



Групповая драка в школе в Хадере шокировала сеть

Вчера, 10 сентября, в школе Бейт Элиезер произошла групповая драка.



На кадрах, попавших в социальные сети, видно, как группа школьников жестоко избивает другого школьника. Инцидент происходил в классе, и его видели другие ученики, некоторые из них кричали на нападавших, просили их остановиться и говорили, что у избиваемого идет кровь.



Муниципалитет Хадеры заявил: "Муниципалитет Хадеры осуждает и проявляет абсолютную нетерпимость к насилию любого рода. Данный случай рассматривается в дисциплинарном и воспитательном ключе администрацией школы с участием отдела образования муниципалитета. Завтра учебный день откроется в школе с обсуждения инцидента во всех классах в сопровождении школьного психолога".



Министерство образования заявило: "Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Руководство школы и специалисты нашего ведомства тщательно разбираются в этом вопросе".

