



Групповая драка в порту Тель-Авива



Израильские СМИ публикуют видео групповой драки у кондитерской в порту Тель-Авива.



По словам директора заведения, все началось с того, что клиентка обратилась к посыльному кондитерской со словами: “Не будь арабским маньяком, здесь - Израиль”. Ее друг начал орать “Здесь Израиль, а не Палестина!”



Директор попытался его успокоить и предложил воды. В этот момент друг молодого человека внезапно атаковал директора с “предметом, похожим на самодельный пистолет”.



После этого началась групповая драка, люди били друг друга стульями. Один из работников кондитерской получил “самодельным пистолетом” по голове и был эвакуирован в больницу. Зачинщики бежали с места происшествия до прибытия полиции. В нескольких кварталах от порта были задержаны лица, вызвавшие подозрения полиции в качестве причастных к драке. Их вызвали на допрос.

