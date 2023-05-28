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Группа солдат ЦАХАЛа издевалась над новобранцем
28.05.2023 10:27 Аркадий Бочаровский

Группа солдат ЦАХАЛа издевалась над новобранцем


Группа солдат издевалась над солдатом-новобранцем, прибывшим на базу, где они служили, - тюремное учреждение в центре страны.

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что солдаты привязали солдата к кровати и посыпали его льдом, приковали наручниками к контейнеру, без причины будили его и подвергали унижениям.

Только через несколько месяцев об этом случае стало известно командирам. Командиры не доложили в мнистерство обороны, как требовалось, и довольствовались дисциплинарными взысканиями. Когда дело дошло до Министерства обороны, было начато расследование - обвинительные акты были предъявлены трем солдатам, и еще два обвинительных акта ожидаются позже.

Согласно отчету журналиста Дорона Кадоша, офицер в звании лейтенанта, непосредственный командир солдат, была отстранена от должности, и было проверено, знала ли она об этих действиях. Она также может быть привлечена к уголовной ответственности.

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