



Группа людей пыталась ввезти в Израиль "наркотик для изнасилования"

В субботу семь человек были пойманы при попытке ввезти в Израиль 45 литров препарата, известного как "наркотик для изнасилования" (rape drug).



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление полиции.



В полицейский участок Яффо поступило сообщение о том, что наркотик направляется в страну, в связи с чем полиция остановила группу контрабандистов по прибытии в страну. В их багаже ​​был произведен обыск, в ходе которого было обнаружено 44 флакона наркотика.



Подозреваемые, пятеро мужчин и две женщины, были взяты под стражу, а срок их ареста был продлен на пять суток. Наркотик был изъят, следствие продолжается.