



Группа харедим призывает Пулитцеровскую комиссию не награждать New York Times

Agudath Israel of America, организация, представляющая ортодоксальных евреев, в понедельник направила открытое письмо в правление Пулитцеровской премии, в котором призвала их не награждать New York Times Пулитцеровской премией за серию статей о хасидских школах Нью-Йорка.



В письме, NYT обвиняется в “неустанной кампании крайне негативных изображений ортодоксальных и хасидских евреев, их учебных заведений и их жизни”.

“Agudath Israel of America не имеет привычки вмешиваться в обсуждения Правления Пулитцеровской премии, это первый случай, когда организация сделала это за свою 100-летнюю историю”, – говорится в письме.

“Одна из самых влиятельных газет в мире решила изобразить мишень на наших спинах, 17 раз за 6 месяцев, с длинными, односторонними статьями о многочисленных аспектах ортодоксальной и хасидской еврейской жизни”, – сказал Вайншток.

Аврохом Вайншток, руководитель Agudath Israel of America, считает, что описание общин в статьях было “неузнаваемым” и что Пулитцеровская премия не должна быть “присвоена”.В сентябре NYT опубликовал первую из серии статей о хасидском образовании после трехлетнего расследования. Под заголовком “В хасидских анклавах неудачи частных школ за счет государственных денег” авторская статья подробно описывает неудачи хасидских школ, особенно школ для мальчиков, в стандартизированном тестировании по математике и английскому языку и обвиняет школы в том, что они заманивают своих учеников в ловушку, используя их бедность.В статьях также исследуется “неправомерное использование государственного финансирования школ и связанных с ними услуг”, таких, как финансируемый государством уход за детьми и специальное образование. С момента публикации Центральная объединенная талмудическая академия, крупнейшая ешива для мальчиков в штате, выплатила штрафы на миллионы долларов, и продолжается федеральный судебный процесс против операторов детских садов, обвиняемых в многомиллионном мошенничестве.Но критики освещения в NYT утверждают, что статьи демонстрируют предвзятое отношение к религиозному сообществу и увековечивают антисемитские клише.