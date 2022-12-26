



Гром, молнии и много крови: авария возле Нес-Ционы

26.12 примерно в 18:36 на 42 шоссе возле поселка Аянот произошла авария, в результате которой девушка 22 лет была доставлена в больницу “Каплан” в Реховоте. Врачи зафиксировали перелом руки, состояние оценено как средней степени тяжести.



Свидетели сообщают, что авария выглядела, как сцена из фильма ужасов:



“Она отлетела метра на четыре, дальше был гром и молнии, фонари погасли, раздался вой сирен. Было очень много крови, я думала, что она переломала все”.

Двое пешеходов, оказавшихся рядом, отправились с пострадавшей в больницу.



На данный момент полиция расследует обстоятельства ДТП.