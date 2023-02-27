



Грета Тунберг и местные экоактивисты блокируют министерство энергетики Норвегии

Грета Тунберг с активистами движения "Природа и молодежь" и норвежского Samirs Riksforbund Nuorat в понедельник заблокировали входы в министерство энергетики, в Осло. Поводом для акции протеста стало то, что ветряные турбины в Фосене, которые Верховный суд признал незаконными, не были снесены.



Экоактивисты протестуют против ветряных турбин, построенных на землях, традиционно используемых коренными саамами-оленеводами.



Тунберг, активно выступающая за то, чтобы положить конец зависимости мира от энергии, основанной на углероде, заявила, что переход на зеленую энергию не может происходить за счет прав коренных народов.



"Права коренных народов, права человека должны идти рука об руку с защитой климата и действиями по борьбе с изменением климата. Это не может происходить за счет некоторых людей. Тогда это не климатическая справедливость", — сказала Тунберг агентству Рейтер, сидя возле входа в главное здания министерства вместе с другими демонстрантами.



Верховный суд Норвегии в 2021 году постановил, что две ветряные электростанции, построенные в центральной Норвегии, нарушают права саамов в соответствии с международными конвенциями, но турбины продолжают работать более 16 месяцев спустя.



Оленеводы в скандинавской стране говорят, что вид и звук гигантской ветряной электростанции пугают их животных и нарушают вековые традиции .



"Мы здесь, чтобы потребовать, чтобы турбины были снесены и чтобы были соблюдены законные права", — сказала саамская певица, автор песен, актриса и активистка Элла Мари Хаэтта Исаксен.



Она и десяток других саамских демонстрантов заняли приемную министерства с четверга. Полиция насильно увезла их около 01:30 по Гринвичу в понедельник. После того как активистов отпустили, они вернулись в министерство, на этот раз расположившись снаружи здания, около 06:00 по Гринвичу.



Протестующие саамы в знак протеста надели свои традиционные костюмы наизнанку.



Министерство заявило, что окончательная судьба ветряных электростанций представляет собой сложное юридическое затруднительное положение, несмотря на решение Верховного суда, и надеется найти компромисс.



В приговоре суда не сказано, что должно произойти рядом со 151 турбиной, которая может питать около 100 000 норвежских домов, или что должно произойти с десятками километров (милей) дорог, проложенных для облегчения строительства.



"Мы понимаем, что этот случай является бременем для оленеводов. Министерство сделает все возможное, чтобы способствовать разрешению этого дела", — сказал министр энергетики Терье Осланд в заявлении для прессы.



Владельцами ветряных электростанций Roan Vind и Fosen Vind являются немецкая Stadtwerke Muenchen, норвежские коммунальные предприятия Statkraft и TroenderEnergi, а также швейцарские фирмы Energy Infrastructure Partners и BKW.



"Мы верим, что министерство найдет хорошие решения, позволяющие нам продолжать производство возобновляемой энергии при сохранении прав оленеводов", — говорится в заявлении Roan Vind.



Коммунальное предприятие BKW заявило, что ожидает, что ветряные турбины останутся на месте, с компенсационными мерами для обеспечения гарантий прав саамских оленеводов.