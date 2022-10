Греция задержала голых мигрантов на границе с Турцией

Министр миграции Греции Нотис Митарачи заявил, что на турецкой границе были задержаны 92 мигранта, которых в Турции раздели догола и отправили пересекать границу на лодках.



Согласно информации Associated Press, мигранты рассказали полиции, что их заставили раздеться догола, сесть на лодки и пересечь реку Эврос, являющейся границей между странами.



“Поведение Турции по поводу 92 мигрантов, которых мы спасли на границе, является позором для цивилизации. Мы ожидаем, что Анкара расследует инцидент и наконец-то защитит свои границы с ЕС”, — написал министр.



Türkiye's behaviour towards 92 migrants whom we rescued at the borders today,is a shame for civilisation. We expect Ankara to investigate the incident and protect at last, its borders with the EU. pic.twitter.com/JYtUG1RnzC