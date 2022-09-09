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Греция: телефон экс-министра взломан шпионским ПО израильского производства
09.09.2022 19:34 Ольга Белозерова

Греция: телефон экс-министра взломан шпионским ПО израильского производства

Телефон бывшего министра инфраструктуры и транспорта Греции Христоса Спиртзиса был взломан с помощью израильского шпионского ПО Predator.

Об этом сообщает газета "Гаарец".

Это уже третий случай, когда программное обеспечение израильского производства использовалось для взлома граждан Греции. В двух предыдущих случаях пострадали известный журналист-расследователь и лидер социал-демократической партии страны. 

Как отмечается, телефон экс-министра Спиртзиса был взломан в 2021 году с помощью вредоносной ссылки, которая также заразила телефон журналиста.

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