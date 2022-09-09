



Греция: телефон экс-министра взломан шпионским ПО израильского производства

Телефон бывшего министра инфраструктуры и транспорта Греции Христоса Спиртзиса был взломан с помощью израильского шпионского ПО Predator.



Об этом сообщает газета "Гаарец".



Это уже третий случай, когда программное обеспечение израильского производства использовалось для взлома граждан Греции. В двух предыдущих случаях пострадали известный журналист-расследователь и лидер социал-демократической партии страны.



Как отмечается, телефон экс-министра Спиртзиса был взломан в 2021 году с помощью вредоносной ссылки, которая также заразила телефон журналиста.