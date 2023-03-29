



Греция: Подозреваемым в терроризме предложили деньги за атаку на еврейский центр

Греческие власти сообщают, что сегодня полиция продолжает обыски в Афинах и других частях страны после ареста двух подозреваемых, обвиняемых в планировании нападения на еврейский центр в оживленном центре греческой столицы.



Двум мужчинам, описываемым как пакистанцы, но не идентифицированным, вчера были предъявлены обвинения в терроризме, а третьему мужчине, предположительно находящемуся в Иране, были предъявлены обвинения заочно.



Министр общественного порядка Такис Теодорикакос говорит, что, вероятно, двум подозреваемым предложили деньги за совершение нападения.



“Судя по полученным нами доказательствам, мотивация, похоже, была финансовой. Организатор, с которым они консультировались, был соотечественником в Иране”, — рассказал Теодорикакос СМИ.



Раввин Мендель Хендель, руководитель Еврейского центра Хабад, говорит, что узнал о готовящемся нападении из новостей. “Слава богу, мы в безопасности. Мы благодарны за то, что этот террористический акт был предотвращен, — говорит Хендель в заявлении со своей женой Нехамой, отправленном по электронной почте Associated Press. - Мы хотели бы публично поблагодарить греческие власти”.



