



Гребенщиков оштрафован на 50 тысяч рублей из-за интервью израильскому телеканалу

Тверской районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей музыканта Бориса Гребенщикова по статье о “дискредитации” российской армии, сообщает “Медиазона” со ссылкой на корреспондента из зала суда.



Как передает издание, протокол составили из-за интервью Гребенщикова израильскому “9 каналу”, где музыкант назвал действия России в Украине фашизмом. Также в беседе с израильской журналисткой певец сказал, что у власти в России “находятся люди сумасшедшие и больные” и что “Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину”.

Гребенщиков, как заявили в полиции, “допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины”, и тем самым “дискредитировал” армию. Представитель Гребенщикова сказал, что во время интервью музыкант “высказывал свое личное мнение, он не имеет доступа ни к каким каналам, тем более к “9 каналу”.“Кроме того, данное интервью происходило в мае 2022 года и тогда же выложено на этом канале, поэтому Гребенщиков считает, что пропущен срок привлечения, который является трехмесячным и об этом заявляет в ходатайстве”, – сказала защита певца.С просьбой проверить высказывания Гребенщикова в СК обращался депутат Госдумы от “Единой России” Султан Хамзаев. Депутат в интервью Гребенщикова нашел “дискредитацию российской армии, разжигание ненависти, а также содействие террористической деятельности”.