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Гражданка Узбекистана арестована за издевательства над 83-летней в Тель-Авиве
04.12.2022 12:11 Аркадий Бочаровский

Гражданка Узбекистана арестована за издевательства над 83-летней в Тель-Авиве

Иностранная работница по уходу из Узбекистана была арестована по подозрению в нападении и издевательствах над 83-летней женщиной, за которой он ухаживал в Тель-Авиве. 

Жалоба в полицию поступила после того, как пожилая женщина была обнаружена запертой в складском помещении жилого дома со следами насилия на теле. 

Суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей 37-летней подозреваемой до среды. Пожилая женщина находится в хорошем состоянии и не госпитализирована.

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