



Гражданка Узбекистана арестована за издевательства над 83-летней в Тель-Авиве

Иностранная работница по уходу из Узбекистана была арестована по подозрению в нападении и издевательствах над 83-летней женщиной, за которой он ухаживал в Тель-Авиве.



Жалоба в полицию поступила после того, как пожилая женщина была обнаружена запертой в складском помещении жилого дома со следами насилия на теле.



Суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей 37-летней подозреваемой до среды. Пожилая женщина находится в хорошем состоянии и не госпитализирована.