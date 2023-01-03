



Гражданка Украины задержана за жестокое обращение с пожилой женщиной

Полиция задержала 44-летнюю гражданку Украины, проживающую в Ашдоде, по подозрению в жестоком обращении и нападении на беспомощную 84-летнюю пожилую женщину, за которой она ухаживала около четырех лет.



Расследование было начато 29 декабря на основании данных, полученных полицией с камеры наблюдения, установленной в доме пожилой женщины. В тот же день подозреваемая была задержана.



3 января полиция запросила мировой суд в Ашкелоне о продлении срока содержания подозреваемой под стражей. В ближайшие дни будет подано обвинительное заключение.