



Гражданину Таиланда предъявлено обвинение в убийстве коллеги в Израиле

Прокуратура Южного округа предъявила обвинение гражданину Таиланда (39 лет), который жил и работал в городе Гилат на севере Негева, в убийстве коллеги.



Согласно обвинительному акту, гражданин умышленно наехал на грузовике на своего коллегу из Таиланда, подобрал его тело и выбросил его на открытой местности, прежде чем скрыться с места преступления.



Обвиняемому было предъявлено обвинение в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах и умышленном причинении ущерба.

