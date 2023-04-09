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Гражданину Таиланда предъявлено обвинение в убийстве коллеги в Израиле
09.04.2023 13:55 Ирина Демьянова

Гражданину Таиланда предъявлено обвинение в убийстве коллеги в Израиле

Прокуратура Южного округа предъявила обвинение гражданину Таиланда (39 лет), который жил и работал в городе Гилат на севере Негева, в убийстве коллеги.

Согласно обвинительному акту, гражданин умышленно наехал на грузовике на своего коллегу из Таиланда, подобрал его тело и выбросил его на открытой местности, прежде чем скрыться с места преступления.

Обвиняемому было предъявлено обвинение в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах и умышленном причинении ущерба.
 

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