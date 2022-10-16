



Гражданина Израиля ограбили на въезде в Калькилию

Гражданин Израиля, проживающий в Тире, прибывший в Калькилию, был ограблен несколькими подозреваемыми арабами.



В полицейском отчете сказано, что заявитель остановил свой автомобиль возле одной из парковок недалеко от перекрестка в Калькилии, после чего к машине подошли несколько подозреваемых, силой вытащили пострадавшего и скрылись с места происшествия на его автомобиле.



Военные и полиция начали поиски подозреваемых. Гражданин получил легкие ушибы и в медицинской помощи не нуждался.

